Stasera Daniele Rugani giocherà la centesima partita con la maglia della Juventus: "Non lo sapevo - ammette ai microfoni di Juventus tv - succede proprio il giorno del mio compleanno, speriamo che sia una bella serata e di festeggiare nel migliore dei modi".



SCUDETTO - "E' stato un sollievo la vittoria del tricolore, una grande felicità arrivata alla fine di un anno difficile con tutto quello che è successo e sappiamo. Ma adesso non possiamo staccare la spina, perché ci giochiamo ancora molto e queste due partite dobbiamo affrontarle nel migliore dei modi con la testa collegata. Abbiamo ancora tanti obiettivi, dobbiamo rimanere concentrati già dalla gara di stasera". Queste le parole di Rugani a Dazn: "E' un periodo strano per tutti, siamo a fine luglio e la forma è quella che è. Ma in questa fase quella che conta di più è la condizione mentale, perché se la testa è collegata tutto il resto è una conseguenza. Anche la partita di oggi sarà fondamentale. Ronaldo? E' un esempio per tutti. Siamo fortunati ad averlo in squadra, è un trascinatore anche sotto questo aspetto".