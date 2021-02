Daniele Rugani è tornato in Italia, al Cagliari, dal Rennes via Juventus che è ancora la proprietaria del cartellino. Il giocatore si è trasferito in rossoblù con la formula del prestito secco fino a giugno, Di Francesco è pronto ad accogliere il nuovo difensore dopo che il Cagliari ha vinto la concorrenza di Torino e Bologna. Il trasferimento in granata è stato frenato anche dalla volontà dei tifosi, che non avrebbero voluto un giocatore che ha vestito la maglia bianconera (è arrivato Mandragora, che è della Juve ma non ci ha mai giocato).