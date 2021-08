Il futuro di Manolas è in forte dubbio, perché l'Olympiacos preme per un ritorno a casa. La volontà c'è, la trattativa non ancora, ma il Napoli ha già individuato il possibile sostituto:C'è la disponibilità da parte della Juventus e finora è stato bloccato il trasferimento di Dragusin al Cagliari in attesa di questa possibile trattativa. C'è però il nodo ingaggio: guadagna circa 3 milioni a stagione, ma l'ingaggio può essere spalmato con un contratto più lungo rispetto. Lo riporta Corriere del Mezzogiorno.