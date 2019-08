Daniele Rugani potrebbe essere il primo nome in uscita per Paratici. Con Monaco e Roma ancora alla corte del centrale ex-Empoli, la Juventus fissa il prezzo: come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, i bianconeri hanno valutato Rugani 30 milioni di euro. Resta da capire quale formula verrà scelta per l'eventuale cessione.