Tempo e spazio di manovra ci sono. Come racconta La Gazzetta dello Sport, la Juve e il Barcellona stanno trattando uno scambio molto interessante: da una parte c'è Daniele Rugani, in uscita dai bianconeri e ormai considerato un esubero a tutti gli effetti; dall'altra c'è Samuel Umtiti, campione del mondo ma ai margini del progetto Barcellona. E il Barça pensa proprio a Daniele (sul quale resta forte la Roma), che sarebbe a un passo proprio dal campionato italiano, ma non dalla Juve. Motivo? La squadra di Sarri non avrebbe comunque spazio in rosa, da qui si fa largo la possibilità che il centrale possa approdare direttamente al Sassuolo. In nome di una sinergia che non si spegne, mai.