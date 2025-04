Rugani vola con l'Ajax: "Farioli è maniacale. Futuro? Non lo so ancora"

Tra i giocatori che hanno lasciato la Juventus nella scorsa estate, c'è anche il difensore. L'ex Empoli si è unitoin prestito secco per questa stagione dopo un lungo percorso con la maglia bianconera cominciato già con la Primavera.Nel corso di quest'annata con i lancieri, ha faticato inizialmente a trovare spazio, ma ha collezionato sempre più minuti con il passare delle partite. Finora ha raccolto in tutto 23 presenze, segnando la sua prima rete con la maglia biancorossa durante la TOTO KNVB Beker.Dopo la vittoria nello scontro diretto contro il PSV, l'Ajax ha allungato ulteriormente, e ora si trova in vetta a +9 proprio dalla squadra di Bosz. Rugani ha parlato ai microfoni di Mola Tv dopo il match, commentando anche il suo futuro.

Le parole di Rugani dopo Ajax-PSV

"Sono molto contento per il risultato contro il PSV, siamo stati bravi e sono felice di aver dato una mano entrando in campo. Ce lo meritiamo per quello che stiamo facendo dall'inizio dell'anno. Il segreto dell'Ajax? Non c'è un segreto particolare, ma dal primo giorno sono rimasto colpito dall'attitudine e dalla dedizione al lavoro di tutti i ragazzi che sono qui. Raramente ho visto un gruppo così pronto a sacrificarsi per quello che dice il mister, sono davvero pronti a buttarsi nel fuoco per lui"."Sono cose che ovviamente si sognano, io l'ho sognato più volte quel piatto d'argento. Sarebbe una soddisfazione enorme e penso che lo facciano tutti, manca da qualche anno e abbiamo passato momenti complicati. Bisogna però essere realistici, mancano 7 finali da affrontare come fatto con il PSV. Com'è Farioli? Maniacale, ma nel senso buono del termine, è attento davvero a tutti i dettagli, dall'attacco alla difesa a ciò che deve fare il portiere"."Se il mio futuro è ad Amsterdam? Non lo so, non ne ho idea, sono talmente elettrizzato da questo finale di stagione e dal coronare questo sogno che non ci ho mai davvero pensato".