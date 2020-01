Potrebbe concludersi presto l'esperienza in bianconero per Daniele Rugani. Il difensore centrale, pupillo di Sarri ai tempi dell'Empoli, in 5 anni di Juventus non è riuscito a fare quel salto di qualità tanto sperato. Secondo quanto riportato da Tuttosport inoltre, il giocatore è a rischio taglio anche nella lista Champions per la seconda parte di stagione, dove fino a qui ha collezionato solo 3 presenze, di cui 2 in Europa.



RISERVA - Prima riserva di Barzagli, Bonucci e Chiellini, poi di Benatia e ora di De Ligt e Demiral. Nemmeno il riavvicinamento di Sarri dopo l'esperienza di Empoli è riuscito a scuotere il ragazzo. Per tre anni il tecnico lo ha richiesto al Napoli, poi al Chelsea: ora le cose sono cambiate. Non è da escludere un addio già a gennaio, con l'Arsenal che bussa alla porta.