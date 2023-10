In sordina, un passo dopo l'altro. Danieleera stato tra quei giocatori andati via dalla Juve nelle battute finali del mercato nella stagione 2020/2021 in prestito, come esubero da ritrovare altrove. Sembrava un addio e invece... è tornato a Torino, rimettendosi a disposizione agli ordini di Allegri, dopo le esperienze al Rennes e al Cagliari, entrambe fallimentari. Il ritorno forzato, la decisione di restare a Torino nonostante fosse fuori progetto e poi la nuova identità da riserva con Allegri: nessuna parola fuori posto, rimpiazzo di buon affidamento e pochi minuti. Unico contro: i 3 milioni netti più bonus di ingaggio, figlio di quel doppio rinnovo nell'arco di pochissimo tempo in piena era Paratici, con scadenza fissata al 30 giugno 2024.Ora, Rugani è arrivato all'ultimo anno di contratto, ma le prospettive di rinnovo, su stesse basti tecniche e differenti basi economiche, ci sono. Anzi, si può ritrovare anche di nuovo catapultato in campo, complici gli infortuni di Danilo e Alex Sandro. Con la difesa a tre può trovare spazio nel big match contro il Milan - e non solo - al fianco di Federico Gatti e Gleison Bremer.