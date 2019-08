Il no del Lipsia per Upamecano e l'addio di Koscielny aprono le porte a un nuovo colpo.Il centrale bianconero è nella lista dei possibili partenti per la Juve e la missione di Fabio Paratici a Londra può veder scritto un altro capitolo, in attesa di Dybala & co. Secondo quanto riporta Tuttosport. l'Arsenal ha spinto parecchio e nella giornata di oggi potrebbe già definirsi tutto.sul tavolo una proposta di un prestito con obbligo di riscatto. Anche se la Juve per lui ha già scelto il Wolverhampton.