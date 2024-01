Le parole dia Mediaset:GOL - Sono contento, per un difensore segnare è sempre bello, capita raramente, quindi una bella soddisfazione. Per come si era messo è stata un bene. ci ha dato uno schiaffo e ci ha svegliato. Abbiamo visto le altre di coppa con delle sorpresa. Lo schiaffo ci ha fatto molto bene, poi bravi a reagire e dilagare nel secondo tempo. Una bella vittoria.PRONTO QUANDO SERVE - Il gruppo è fatto di ragazzi di valore, è la nostra forza. Ci facciamo trovare pronti, credo sia una mia caratteristica riconosciuta anche in società, chi è entrato ha fatto benissimo, il gruppo é coeso.NON VUOI GIOCARE DI PIU'? - Perché non mi incazzo? La domanda che mi faccio nella testa. Che dire... forse il carattere da bravo ragazzo porta a tenermi le cose dentro e no nfar uscire questo lato. La domanda me la faccio ma non all'esterno. E' una cosa che sento, vediamo se uscirà all'esterno