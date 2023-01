Le parole dia Juventus Tv:LA PARTITA - "E’ stata una vittoria importantissima perchè l’Udinese è una squadra sempre ostica e non è mai facile. Sulla falsa riga delle ultime, difensiva, solida, in cui siamo stati bravi a trovare un gol che ci voleva. Continuiamo la scia positiva che ci deve dare fiducia e motivazioni perchè ora si entra nel vivo".CONTRO BETO - "E’ un attaccante molto fastidioso, serviva una partita attenta e in difesa ci siamo dati una mano in coperture e palle lunghe. Buona fase di tutta la squadra, sono contento sia andata bene e ora pensiamo alle prossime".COSA E' CAMBIATO - "Ci siamo compattati come successo in altre stagioni ed è un segnale di un gruppo che anche dentro le difficoltà era vivo. Anche il mister ha trovato la chiave tattica, era giusto dare un segnale e la squadra lo ha recepito. Ora raccogliamo i frutti ma non ci dobbiamo accontentare perchè entriamo adesso nel vivo e dobbiamo macinare ancora punti e prestazioni".NAPOLI - "Non è finito il girone d’andata, fa strano perchè siamo a gennaio ma mancano ancora due partite. Questo la dice lunga su quanto sarà una stagione aperta. Non ci nascondiamo ma c’è tempo e ci sono partite"VIALLI E CASTANO - "Parole veramente troppo toccanti quelle di Pessotto, quasi mi hanno fatto strano. Però è stato un momento stupendo. Non ho avuto la fortuna di conoscere Gianluca, da quello che ho sentito era un grande esempio. Ho più screen dei suoi discorsi che non so cosa. Mi sarebbe piaciuto far gol per dedicarlo a loro, ma gli dedichiamo una vittoria che era la cosa importante".GOL NEL FINALE - "Un segnale, dall’alto ci hanno guardato e ci hanno portato bene"