Daniele Rugani ha parlato a Dazn dopo il gol decisivo contro il Frosinone: "Senza respirare per trenta secondi, contento di aver aiutato la squadra ad uscire da questo momento di difficoltà""Pesa tanto, questi momenti possono capitare, magari fai cinque mesi alla grande e poi in quindici giorni rischi di mettere a repentaglio tutto. Oggi siamo stati fortunati a portarla a casa, deve essere un punto di ripartenza."Cattiveria e coesione, forse abbiamo perso qualcosina, quando ci mettiamo in testa di difendere tutti insieme è davvero dura farci gol. Dobbiamo ricominciare a farlo""Penso che Fede sia crescendo molto in allenamento, ho rivisto il fede che conosco quindi sono convinto che nelle prossime settimane ci darà una grossa mano".