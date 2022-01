4









Daniele Rugani, a DAZN, parla dopo Milan-Juve.



I MOVIMENTI - "Magari sono basi che mi porto dal lavoro con gli allenatori: Sarri lo faceva tanto ai tempi dell'Empoli, mi fa piacere se Allegri ha parlato così, lo ringrazio2.



PIU' MATURO - "Cos'è cambiato? Non lo so. Sono probabilmente invecchiato un po', cresciuto, diventato papà. Sono cambiate tante cose. Le stagioni di un giocatore sono diverse, l'età anagrafica soprattutto per un difensore sono importanti. Questa stagione è iniziata a rilento, sto avendo delle occasioni. Sono sempre stato sereno e tranquillo, con il mister c'è un ottimo rapporto, sapevo che ci sarebbe stata l'occasione. Sfrutto il momento, cerco di farlo nel migliore dei modi. Grato al mister della fiducia, abbiamo tanti obiettivi, dopo la sosta entriamo nel vivo e ci sarà bisogno di tutti".



PATERNITA' - "Mio figlio? Ha un anno e 4 mesi. Ma ci pensa la mia fidanzata, è bravissima".



CON CHI TI PIACE GIOCARE - "Sono tre campioni di livello assoluto. Direi una bugia a dirti con chi preferisco. Ognuno ha le sue caratteristiche, di base mi trovo bene con tutti. Bene così".