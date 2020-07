Non è stata una stagione facile per Daniele Rugani. Considerato come seconda scelta nelle gerarchie di Sarri, il difensore bianconero ha visto poco il campo, per lo più per sostituire le assenze dei titolari. Poi è arrivato il coronavirus, a cui ha dato un bel calcio combattendolo con forza e animo. Adesso può festeggiare un traguardo che sottolinea il suo attaccamento alla maglia nonostante le difficoltà: contro il Cagliari, Rugani raggiunge le 100 presenze con la maglia della Juventus, tra l'altro nel giorno del suo compleanno.