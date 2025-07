Rugani, 10 anni con la Juventus: la FOTO del giorno della firma

Rugani alla Juventus da 10 anni

. Era infatti il 21 luglio 2015 quando il difensore classe 1994 veniva annunciato ufficialmente come nuovo giocatore bianconero, un traguardo per lui molto emozionante che raccontava così sul suo profilo Instagram: "Ho sognato questo momento dal giorno in cui ho calciato il mio primo pallone. Orgoglioso di entrare a far parte di questa famiglia, darò tutto me stesso per meritarla ogni giorno e onorarla nel migliore dei modi".E alla Juventus, Rugani, c'è ancora, sostanzialmente quale ultimo baluardo di una squadra che negli anni è stata smantellata, tassello dopo tassello. Nel suo percorso le parentesi in prestito al Rennes prima e al Cagliari poi, con l'ultima in ordine cronologico all'Ajax terminata giusto poche settimane fa. In tempo per consentirgli di tornare alla Continassa e partecipare al Mondiale per Club con la formazione di Igor Tudor, nella quale nei prossimi mesi potrebbe persino guadagnarsi la conferma.