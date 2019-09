A Radio Punto Nuovo, Federico, il giornalista di Report che ha seguito i 'movimenti' della curva della Juventus ha commentato il blitz della Digos che ha inchiodato 12 capi ultras bianconeri : "Qualche mese fa abbiamo fatto indagini sul Milan. Lucci, per un certo periodo, investiva proventi del bagarinaggio in droga. Galliani nel 2005 sporse denuncia e il Milan fu la prima società a denunciare bagarinaggio dei suoi tifosi. Le società sanno che queste denunce possono essere fatte. La Juve ha avuto coraggio ma lo ha fatto in ritardo: le prime intercettazioni del caso ‘Alto Piemonte’ risalgono al 2014. Ad oggi lavoriamo anche su altre tifoserie, in Italia non ci facciamo mancare nulla. Un modo per uccidere tutto questo? E’ semplice: fare in modo che i biglietti non possano subire un cambio nominativo, cosa che in Inghilterra già si fa”.