La Juventus sta pensando a riportare in Italia Antonio Rudiger. Lo fanno sapere in Inghilterra, dove hanno approfondito la situazione del difensore al Chelsea spiegando che il giocatore è in uscita dai Blues e ha già chiesto la cessione. La volontà di Rudiger è quella di giocare con continuità e trovare spazio da un'altra parte, al giocatore ci sta pensando anche il Milan e secondo quando riporta il Daily Mirror non gli dispiacerebbe tornare in Italia dove ha già giocato con la maglia della Roma dal 2015 al 2017.