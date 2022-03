Antonio Rudiger è un nome caldissimo per il mercato bianconero estivo. Il difensore è in scadenza con il Chelsea e potrebbe approdare alla Juventus. La Vecchia Signora non avrebbe soltanto un grande difensore centrale, ma avrebbe sopratutto un grande uomo. Un passato difficile, il calciatore per lui è un lavoro come potrebbe esserlo l'idraulico o l'elettricista, per potersi mantenere e per poter vivere.



LA STORIA - Rudiger è costretto a capire cosa siano i problemi economici, a otto anni, quando la mamma non ha monetine da potergli dare per andare a scuola. Proprio in quel momento capisce che il calcio sarà il suo lavoro. Una fonte di sopravvivenza. Come raccontato da Rudiger a The Player Tribune. Per Antonio, cresciuto a Neukölln uno dei quartieri più poveri di Berlino, non conta eccessivamente la tecnica calcistica ma conta l'anima.



ANIMA - Quella che serve di più per essere un uomo prima che un calciatore. Rudiger quando è arrivato alla Roma nel 2015 per soli 13,5 milioni di euro di tecnica ne aveva poca. La sua crescita è stata esponenziale tanto che la società giallorossa l'ha ceduto a 35 milioni più bonus due anni dopo con la lesione di un legamento crociato nel mezzo. Chiunque dovesse prendere Antonio Rudiger in estate non prenderà un semplice calciatore, ma un uomo, un uomo vero e grande.