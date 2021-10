Toni Rudiger, difensore tedesco ex Roma oggi al Chelsea, è stato accostato alla Juventus come possibile opportunità a parametro zero per il reparto arretrato. Tuttavia lo stesso Rudiger ha rilasciato la seguente dichiarazione al Guardian:Per quanto riguarda il rinnovo del contratto, il mio agente è in trattativa con Marina Granovskaia". La parola fine a ogni trattativa o ci sarà margine per convincere le parti con le giuste offerte? La Juve osserva gli sviluppi.