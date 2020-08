di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Rudi Garcia parla in conferenza stampa dopo la qualificazione ai quarti di Champions ai danni della Juve: "Sappiamo che per vincere contro la Juve dovevamo fare un grande exploit, l'avevamo fatto all'andata e anche se oggi abbiamo perso penso che abbiamo meritato i quarti di finale".



VIOLINO - "Visto che lei parla di quando allenavo la Roma, ho un messaggio per i miei amici di Roma, "Ragazzi ce l'abbiamo fatta", il settore importante era lo spirito di squadra e credere in noi stessi. Sappiamo che la Juve è la grande squadra e ci voleva questo spirito e questa ambizione di fare gol, abbiamo segnato i primi, il rigore che prendiamo che per me non c'era ha rimesso la Juve in modo più offensivo nel secondo tempo, poi hanno un giocatore fantastico come Ronaldo mi è piaciuto che sul 2-1 voleva dire l'eliminazione per noi ma siamo rimasti concentrati, abbiamo lottato. Qualificazione da squadra, i 5 entrati di hanno entrato e permesso di riprendere fiato tenendo la palla più alta".



PARTITA - "Avevamo bisogno di fare una grande prova, una squadra competitiva anche ai livelli più alti, siamo tra i migliori d'Europa. Abbiamo mostrato talento e capacità di saper soffrire".