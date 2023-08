L'allenatore del Napoli, Rudi Garcia, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche della scelta di alcuni calciatori di andare a giocare in Arabia.'Osimhen in Arabia? Ci sono giocatori che sono a fine carriera e allora si può capire che vanno lì. Chiunque, certe volte, non rifiuterebbe delle offerte del genere. Però quando sei un giocatore in piena maturità non ci pensi, hai le stagioni più belle davanti che devono arrivare'.