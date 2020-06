Rudi Garcia, tecnico del Lione che la Juventus affronterà ad agosto nel ritorno degli ottavi di Champions League, ha parlato in conferenza stampa di questa sfida e della ripresa degli allenamenti: “Siamo contenti di poterci allenare di nuovo dopo uno stop molto lungo. Sono passati tre mesi senza campo o palla. Dobbiamo mantenere questo entusiasmo per tutta la prossima stagione. Mi piacerebbe sapere quando dovremo tornare in campo per giocare. Nel frattempo, ci alleneremo fisicamente e tecnicamente in piccoli gruppi di dieci. Aspetteremo la possibilità di disputare almeno delle amichevoli. Arriveremo alla pari con il Psg ma con una differenza di 12 partite con la Juventus. L’assenza di Lucas Tousart è un’assenza pesante. Ci mancherà. Sicuramente, il recupero di Memphis Depay ci aiuterà molto”.