L'ex allenatore di Lione e Roma Rudi Garcia è intervenuto dalle colonne de La Gazzetta dello Sport dove, tra le altre cose, ha parlato del ritorno alla Juventus di Massimiliano Allegri: "Il ritorno di Allegri, Sarri, Spalletti e Mourinho? È una fortuna per l'Italia, che ha tanti grandi tecnici. Ma i posti in Champions sono solo quattro e le milanesi sono tornate: qualcuno soffrirà. Effetto boomerang? Sì, è possibile. Ad Allegri chiederanno di vincere lo scudetto, così per Mourinho tornare dopo che hai fatto il massimo, centrando il Triplete, è una sfida difficile. Ci vuole coraggio."