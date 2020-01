All'interno del processo Ruby Ter a Milano, sono venute fuori alcune rivelazioni sulle 'cene eleganti' ad Arcore a casa di Silvio Berlusconi. Una di quelle shock è stata sicuramente quella riguardante Barbara Guerra. Chiesa Soprani ha rivelato una confidenza fatta dalla modella "sicuramente prima del 2013 in un un incontro in corso Como". Ecco le sue parole riportate da Il Mattino: "Se ci scopo è normale che pretendo qualcosa altrimenti non ci andrei". La Guerra, infatti, "ammise candidamente di avere avuto rapporti sessuali con Berlusconi percependo 2.500 euro mensili". Non solo: avrebbe chiesto 500 mila euro e una casa tramite un avvocato per non dire la verità sulle serate di Arcore. Barbara Guerra, sempre secondo la Soprani, raccontò inoltre "che c'era una stanza buia, perchè a lui piaceva così, forse per non farsi vedere, dove a turno le ragazze 'cavalcavano' il presidente".