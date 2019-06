Ruby Ortiz, in campo per la Juventus e per il ricordo. La bellissima bianconera è stata scelta come madrina di un torneo dedicato alla memoria delle vittime dell'Heysel: una stupenda iniziativa.



Ecco il suo messaggio di ringraziamento: "13^ torneo “Alla memoria” dedicato alle vittime di Heysel. Grazie a #JUVENTUSCLUB MEDA per avermi coinvolto come Madrina. Una giornata dedicata allo sport, amicizia e solidarietà!".

Non la conoscete? Eccola nella nostra gallery.