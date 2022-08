In un'intervista esclusiva rilasciata a IlBiancoNero.com, l'ex portiere della Juve, Rubinho, ha commentato anche quella che sarà la stagione che sta per cominciare.'Sicuramente la Juve. Si è rinforzata molto con gli arrivi di Bremer, Di Maria e Pogba, ma a prescindere da questo la Juve è una squadra che lotta sempre per lo scudetto'.