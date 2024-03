L'ex portiere della Juve, Rubinho, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Secolo XIX, dove ha parlato anche di Massimiliano Allegri.'Sono due persone intelligenti, dentro e fuori dal campo. Una volta mi è capitato di parlare con Gila. Lui ha avuto per tanti anni Ancelotti come allenatore e sa come gestire un gruppo. Questo per un tecnico è un punto importante. Ho avuto Allegri come allenatore e anche lui ha sempre la squadra in pugno. Gilardino può diventare un grandissimo tecnico, Allegri ha già fatto la storia'.