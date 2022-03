di Fabio Marzano

Nel prossimo impegno di campionato, la Juve di Massimiliano Allegri dovrà vedersela con la Sampdoria allenata da Giampaolo che, non sta affatto attraversando un momento idilliaco. Ai bianconeri serviranno 3 punti per continuare a difendere il quarto posto e per farlo non dovranno commettere gli stessi errori fatti nell’ultima uscita contro lo Spezia di Thiago Motta che, per poco non rischiava di portare via dei punti dall’Allianz Stadium. Ad analizzare la sfida di Marassi tra i blucerchiati e la Vecchia Signora è stato uno che ha vestito le maglie di entrambe le squadre, Ruben Olivera, il quale ha parlato in esclusiva a IlBiancoNero.com.



Credi che la Juve sia solo condizionata dagli infortuni o c’è dell’altro?



‘La Juve in queste ultime partite ha preso 6 punti tra Spezia ed Empoli che sono fondamentali. Non è scontato vincere contro squadre così e i bianconeri sono riusciti a fare dei passi importanti anche per qualcosa in più rispetto al quarto posto. Per tanti possono sembrare partite facili ma abbiamo visto tutti quello che hanno fatto squadre come Verona e Sassuolo. Nelle gare importanti i giocatori si motivano da soli, secondo me può migliorare ancora tanto. In questo periodo sta facendo fatica e soprattutto quando le altre affrontano la Juve, fanno sempre la partita della vita’.



Allegri può fare di piu o sta facendo il massimo?



‘Allegri sta facendo il massimo. Se la Juve avesse avuto la squadra al completo avremmo parlato di un altro campionato. Giocatori come Chiesa e Dybala sono fondamentali, mancano giocatori di questo tipo. La situazione di Dybala è gia diversa rispetto a quella degli altri infortunati. Vlahovic arriva con tutte le motivazioni possibili, ha 22 anni ed è gia un professionista esemplare. Mi dicevano che quando stava a Firenze arrivava sempre prima negli allenamenti, si vedeva che aveva la mentalità da leader e la squadra sta approfittando della sua presenza’.



Vlahovic è sui livelli di Haaland e Mbappè?



‘Non ha niente da invidiare ad Haaland. Mbappè è diverso anche come tipo di giocatore rispetto a loro due. Alla Juve può solo crescere e poi, trovami uno a 22 anni che ha la sua stessa personalità. Quando è andato a Firenze non ha minimamente sofferto la pressione del Franchi. Ha la testa giusta per diventare uno dei migliori al mondo, non ha la testa di Kaio Jorge o altri giocatori più fragili rispetto a Dusan’.



Rinunceresti a Dybala per arrivare a Pogba?



‘Invece di Pogba prenderei Zaniolo. La Juve non deve rinnovare il contratto a Dybala, è fortissimo ma lo aspettiamo da 3 anni. Sta sempre a rincorrere la miglior forma e la Juve non può aspettare ancora. Zaniolo ha il talento giusto e sarei contento se andasse alla Juve’.



Che partita ti aspetti tra Samp e Juve?



‘A Marassi è sempre una partitaccia. La Samp ha bisogno di punti, i tifosi daranno una marcia in più e la Juve non gioca con la mente libera. I blucerchiati spingeranno dall’inizio perché non hanno nulla da perdere e i bianconeri dovranno essere bravi a non perdere la testa in alcune circostanze del match’.



La Juve deve credere nello scudetto?



‘E’ nel suo DNA, conoscendo l’ambiente lo scudetto è in cima ai pensieri. Vincendo a Marassi si avvicinerà ulteriormente e li si gioca tanto. Le altre non hanno un calendario semplice e i bianconeri possono approfittarne, ci sono molte squadre rognose e che faranno perdere punti a quelle davanti’.