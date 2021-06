, compagno di squadra di nazionale di, ha parlato dell'attaccante juventino in ottica Europeo: "Cristiano ha il gol dentro di lui, con lui possiamo sempre contare sulle marcature. L'ha già dimostrato tante volte, più volte, è il miglior giocatore al mondo e siamo fortunati a poter contare su di lui in una nuova competizione". Ronaldo in questi giorni sta decidendo il suo futuro: secondo ESPN, avrebbe già avuto contatti con Massimiliano Allegri . I due, certamente, hanno parlato della possibilità che Cristiano possa continuare o meno a Torino.