Direttamente dalla conferenza stampa, il calciatore protoghese Ruben Dias ha commentato anche la situazione che sta coinvolgendo Cristiano Ronaldo ormai da inizio stagione.'Credo che sia stato importante che Cristiano sia venuto qui a parlare come chiunque altro. Fa parte del programma, in nessun modo le sue vicende ci hanno turbato mentalmente e non ci condizioneranno affatto. Siamo concentrati solo sui Mondiali'.