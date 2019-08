La Juventus ha seguito da vicino Ruben Dias, prima di sbloccare l'affare Matthijs de Ligt con l'Ajax. Il talentuoso centrale classe '97 si è messo in mostra con una stagione da urlo tra Benfica e Nazionale portoghese e i bianconeri lo hanno ben presente sulla propria lista di mercato. Secondo quanto riportato da A Bola in Portogallo, Dias è pronto a restare un'altra stagione al Benfica, con una clausola condivisa per la cessione nella prossima estate. E chissà che, nel 2020, i bianconeri non siano pronti a tornare all'assalto.