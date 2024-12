Le parole diin conferenza stampa:"Conceicao? Probabilmente ha sorpreso in positivo chi non lo conosceva. Io ero consapevole del suo valore già da tanto tempo, di conseguenza non sono rimasto sorpreso dal suo rendimento. Francisco è un grande giocatore, ma domani non ci focalizzeremo soltanto sui singoli, ma sul collettivo della Juventus. Dovremo giocare un'ottima gara per ottenere un risultato positivo".