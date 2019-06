di Alessio Salerio

Tra gli assoluti protagonisti nella vittoria del Portogallo in Nations League, dopo il 3-1 alla Svizzera in semifinale e il successo di misura per 1-0 successivo contro l'Olanda, non si è segnalato soltanto Cristiano Ronaldo. Certo, il fenomeno della Juventus si è dimostrato come al solito decisivo, in particolare con la pazzesca tripletta che ha steso gli elvetici. Nell'ottima difesa dei lusitani, punita soltanto dal rigore di Ricardo Rodriguez, si è segnalato soprattutto un incredibile Ruben Dias. Sia al fianco del titolare Pepe, infortunatosi nel finale contro la Svizzera, sia con del meno affidabile José Fonte, di fatto convocato in Nazionale soltanto per mancanza di alternative valide. Il talento classe '97 ha dimostrato una volta di più tutte le sue qualità, dopo una stagione da assoluto protagonista con la maglia del Benfica, guidato da leader del reparto arretrato in 55 presenze tra tutte le competizioni. E la Juventus, che da tempo ha messo gli occhi su di lui, vuole portarlo a Torino. VISTO RUBEN DIAS? - I numeri della sua straordinaria finale di Nations League sono da urlo: 47 passaggi con l'89% di precisione, un tackle vinto, un passaggio intercettato, 6 spazzate, 2 duelli aerei vinti. Non è una novità per Fabio Paratici, che, nel corso dei propri colloqui con il presidente del Benfica, con l'agente Jorge Mendes a fare da intermediario tra le parti, non ha tenuto sott'occhio soltanto gli interessi dell'altro fenomeno di casa lusitana, Joao Felix. Dias è sempre stato tra i grandi obiettivi per rinforzare la difesa bianconera in ottica futura, forse il secondo in ordine nella lista del direttore dell'area sportiva bianconera, alle spalle soltanto di Matthijs de Ligt dell'Ajax. La richiesta del Benfica è chiara: vuole tutti i 60 milioni di clausola rescissoria per liberare il talentuoso difensore. E la Juventus ha concorrenti agguerrite, in particolare il Real Madrid, ansioso di riunire Dias con il rivale Eder Militao, già arrivato nella capitale spagnola dal Porto. I bianconeri, però, non mollano la presa: questo Ruben Dias è uno tra i colpi da non lasciarsi sfuggire.