L’attaccante del Wolverhampton Raul Jimenez ha parlato a TUDN, occasione in cui si è soffermato sugli ammiccamenti della scorsa estate con Juventus e Manchester United: “Un giorno mi sono svegliato e mi voleva la Juventus, un altro il Manchester United e so che ci sono stati dei contatti. Ma un accordo non è mai stato raggiunto. Al Wolverhampton sono molto felice, penso che non sia mai sbagliato restate in un posto dove so è felici. Lasciare il club? Se dovesse accadere, l’addio dovrà essere un bene per il Wolverhampton, per me e per la nuova squadra in cui dovesi andare. Ma qui sono molto contento, sono soddisfatto della considerazione che c’è nei miei confronti”.