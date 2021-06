Roy Keane, a ITV, ha lanciato vere e proprie bordate a Joao Felix. "Questo ragazzo è un impostore. È un impostore. Entra in campo e fa queste cose quando il paese ha bisogno di lui. Ma tira in porta! Cos'è? Quanto vale? 100 milioni? Se fossi Ronaldo lo seguirei negli spogliatoi per dirgliene quattro... Joao Felix e Bruno Fernandes mi hanno fatto davvero impazzire. Mi fa molto arrabbiare questa cosa, soprattutto perché sono giocatori di qualità. Vedere giocatori come questi che si tirano indietro e mancano il bersaglio... almeno colpire la porta e mettere alla prova il portiere".