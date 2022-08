Nicolòsarà prestissimo un giocatore del. Il centrocampista, dopo il precampionato svolto tra USA e Torino con la Juventus, più un paio di presenze in partite ufficiali di campionato, ha accettato la corte di Galliani e Berlusconi, dando l'okay definitivo al prestito in favore dei biancorossi. Si giocherà un posto in un gruppo talentuoso, che però deve ancora raccogliere i primi punti in stagione. Rovella parte con la formula del prestito: l'obiettivo dei bianconeri è quello di farlo rientrare tra un anno, con la possibilità di coinvolgerlo maggiormente nelle rotazioni della mediana. Intanto, inizia una nuova avventura. E parte da Monza...