Rovella, giocatore acquistato dalla Juventus e lasciato in prestito al Genoa, ha parlato a La Giovane Italia su Sky Sport, spiegando la scelta del suo numero di maglia: “Esordire a San Siro è sicuramente indimenticabile, qualcosa di speciale. Ho esordito a casa in pratica, sicuramente giocare contro l’Inter è stato un onore”



NUMERO 65 – “E’ l’anno di nascita di mio padre e poi l’ho quando ho giocato le prime volte in prima squadra. L’ho scelto in suo onore, anche lui giocava a calcio e mi ha sempre seguito da bambino”.