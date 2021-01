Sarà Nicolò Rovella a sostituire Sami Khedira. Il centrocampista del Genoa, che lunedì sarà ufficialmente un giocatore bianconero sebbene rimanga in prestito in Liguria verosimilmente per i prossimi due anni, è un altro colpo in ottica ringiovanimento in casa bianconera. Scrive Tuttosport: "Anche se nessuna delle due operazioni è ancora ufficiale, infatti, l’acquisto di Nicolò Rovella e l’addio a Sami Khedira sono ormai trattative definite e destinate a essere formalizzate a breve. Due operazioni che nell’immediato non incideranno sulla rosa di Andrea Pirlo, di cui Khedira di fatto non faceva parte, pur allenandosi in gruppo, e di cui non farà parte Rovella, che resterà fino alla fine della stagione al Genoa. Due operazioni che però confermano la linea verde che la società bianconera ha scelto di seguire".