I giovani giocatori hanno spesso la possibilità di farsi notare durante le amichevoli pre campionato. E così sarà anche stavolta in casa Juve. Lo scorso anno, Marco, attaccante della squadra Next Gen, segnò il primo gol della stagione e ora si è trasferito in Serie B. Quest'anno potrebbe esserci l'opportunità per altri giovani di mettersi in mostra, poichéEntro l'inizio della settimana, si prevede che sarà disponibile una lista quasi definitiva. In vista della partenza, anchesi stanno preparando e torneranno poi alla seconda squadra, ma potrebbero ricevere altre opportunità da Allegri nel corso dell'anno. Secondo le informazioni provenienti dalla Continassa e registrate da Gazzetta, sembra che si stia considerando l'inserimento di alcuni giovani in più, a discapito di alcuni giocatori che non rientrano nel progetto.Alcuni giocatori avranno la reale possibilità di conquistarsi un posto fisso alla Juventus attraverso le attività programmate durante il ritiro estivo.: è probabile che vada via in prestito, ma non è ancora certo, poiché dipende anche dalle altre cessioni che avverranno nel reparto centrale del campo. Questo ragionamento si applica anche a Nicolò, che dovrebbe rimanere se non ci saranno offerte di mercato. Le prime partite della stagione saranno importanti anche per Andrea, che ha buone possibilità di restare: il Bologna vorrebbe ancora averlo in prestito, ma Allegri desidera avere un giocatore ambidestro nel suo organico.