Nicolò Rovella si racconta. Ormai vicino ad essere il nuovo colpo di mercato della Juventus ha parlato in una lunga intervista a SportWeek. Qui un passaggio su qualità e difetti.



PREGI - "La personalità, le idee di gioco, l'aggressività. La personalità o ce l'hai o non ce l'hai, non si impara. In campo, nei momenti difficili, significa chiedere la palla al compagno invece di nascondersi. Fuori, farsi ben volere da tutti pur dicendo la tua. Fuori dal campo? la generosità, mi adatto a persone e situazioni.



DIFETTI - Perdo le staffe facilmente. Sono troppo irruento e commetto errori ingenui, come il rigore contro la Juve. Spero sia solo un problema di età. Devo irrobustirmi, ma non credo sia un difetto. Fuori dal campo? Sono permaloso, molto. Soprattutto quando mi fanno osservazioni sugli errori fatti in partita. Poi ci rifletto e posso dare ragione, ma sul momento mi arrabbio".