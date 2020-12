1







di Nicolò Vallone

Genoa-Juve ha visto affrontarsi sul terreno di Marassi diversi giocatori che hanno vestito l'altra maglia o potrebbero vestirla in futuro. Tra gli uomini di Maran ci sono Mattia Perin, Marko Pjaca e Luca Pellegrini tuttora in prestito al Genoa dalla Juventus. E poi Nicolò Rovella, obiettivo di mercato anche dei bianconeri.



Ecco come abbiamo valutato le loro prestazioni:



PERIN 6,5 - Una sicurezza finché il Genoa regge, nel finale macchia un po' la prestazione col rigore e i successivi nervi tesi PELLEGRINI 6,5 - Esattamente come Perin, una partita da 7 abbondante (copertura e cross delizioso a Sturaro) ma nel finale "fa la frittata" propiziando il penalty del definitivo 3-1 per la Juve



PJACA 5 - Penalizzato da una gara di totale sacrificio, tolto dal campo al 73'



ROVELLA 6 - Bravo in fase di non possesso e a proporre quando può, ma non regge i 90 minuti e fa il primo fallo da rigore che condanna i suoi