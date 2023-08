Come racconta Tuttosport, peralla Lazio è tutto chiuso. Tra mercoledì e giovedì entrambi i calciatori sono attesi nella Capitale per le visite mediche di rito. L’ultima formalità prima delle firme sui rispettivi contratti: fino al 2028 per il regista, mentre il terzino si legherà fino al 2027 con opzione per l’anno successivo. Nelle casse della società bianconera finiranno, invece, complessivamente 21,5 milioni. Inoltre la Juve avrà su entrambi il 10% in caso di futura rivendita.