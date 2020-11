Poco più di un mese fa, il Genoa veniva investito da una spaventosa ondata di Covid-19 che ne decimò la rosa. Settimana dopo settimana, la squadra di Maran ha raccolto i cocci facendo quadrato, uscendo dal periodo più coriacei di prima. Chi ha giovato nella sfortuna è stato Nicolò Rovella, giovanissimo centrocampista classe 2001 diventato uno dei punti fermi del Grifone. Cresciuto calcisticamente nell’hinterland milanese, nel 2018 il club ligure vede del talento in lui, ci crede prima degli altri e lo aggrega alla Primavera. L’anno scorso l’esordio in prima squadra prima in Coppa Italia contro l’Ascoli, poi in Serie A contro l’Inter, quest’anno la consacrazione. NUOVO KULUSEVSKI? – Enrico Preziosi è a conoscenza del patrimonio che ha tra le mani, per questo ha avviato la trattativa del rinnovo di contratto in scadenza nel 2021. Infatti, le estimatrici non mancano e si potrebbe prospettare un nuovo derby d’Italia come per Dejan Kulusevski. Come riporta Calciomercato.com, la Juventus lo sta monitorando, se non riuscisse a strapparlo a parametro zero vorrebbe acquistarne il cartellino, per poi lasciare crescere a Marassi, seguendo il copione attuato con lo svedese. Ma attenzione, l’Inter è dietro l’angolo e dopo averlo visto con i suoi occhi ne è rimasta innamorata. Testa a testa serrata, alla luce anche degli ottimi rapporti con il Genoa da parte di entrambi i club. Il primo round l’ha portato a casa la Juve, sferrando il colpo Kulusevski e beffando i nerazzurri. Il secondo, invece, è ancora tutto da scrivere.