Le parole dial canale Twitch ufficiale della- “Bellissima esperienza, un’emozione, un’esperienza mai provata, poi giocare contro certe squadre…”.– “Partita difficile, anche per le condizioni, per il caldo. Una buona partita, sensazioni positive”.- “Più tranquillità quando ho palla e devo costruire da dietro. Sono più tranquillo e ho fiducia sui miei mezzi”.– “Mi ha detto che tendo ad anticipare la giocata, mi dice di temporeggiare per non farmi saltare”.– “Ognuno ha le sue caratteristiche. Io posso fare il mediano basso e la mezzala, come Locatelli. Zakaria più d’incursione, di passo, noi siamo più di costruzione”.– “Io mi vedo come mediano basso, è il ruolo che ho fatto di più”.– “Pinsoglio e Locatelli mi fanno morire dal ridere, hanno un modo di fare e battute che mi fanno ridere”.– “Quando uno è forte è forte, è impressionante, come gioca a calcio”– “Se segno? Magari!”