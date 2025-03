Rovella-Lazio, la Juventus pronta a incassare: ecco quanto

Getty Images

Rovella-Lazio, i numeri

Presenze: 34

Minuti: 2.658

Goal: 0

Assist: 3

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lasta iniziando a fare i conti sugli incassi previsti per i giocatori mandati in prestito con obbligo di riscatto da parte dei loro rispettivi club, tra i quali figura anche, che in questa stagione si è messo positivamente in mostra con la maglia delladi Marco Baroni, con 34 presenze in tutte le competizioni. Secondo la rosea, i bianconeri otterranno 21 milioni di euro grazie al centrocampista classe 2001, che in precedenza era già stato prestato al Genoa (dove adesso c'è Fabio Miretti).