Sembrava già tutto definito per la doppia cessione di Lucae Nicolòalla, eppure nella serata di ieri un aspetto della trattativa potrebbe aver fatto tentennare la: secondo Il Corriere dello Sport, infatti, da parte dei bianconeri è emersa qualche resistenza in merito alla cessione del centrocampista classe 2001, preso nel 2021 dal Genoa con una valutazione di 26 milioni di euro. Claudio, però, non apprezza l'idea di acquisire giocatori di altri per valorizzarli, prendendo in considerazione solo l'ipotesi del prestito con obbligo di riscatto (e non con diritto): senza questa condizione, che sembrava già essere stata raggiunta, non ci sarebbe nessuna fumata bianca.