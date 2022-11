Il giovane talento di proprietà della Juve ed ora in prestito al Monza, Nicola Rovella, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali della FIGC, dove si trova in ritiro con la Nazionale Under 21.SUI MONDIALI 2026 - 'Lavoro e lavoriamo per far parte di quel gruppo, per provare a riportare l'Italia a disputare questa manifestazione'.SUL GRUPPO - 'Prima di essere compagni di squadra siamo amici. Trascorriamo molto tempo libero insieme, ognuno nelle rispettive città, ma quando ne abbiamo la possibilità ci incontriamo. Siamo un gruppo molto unito e anche molto ampio, con tanti giocatori che in questo periodo si dividono tra la Nazionale maggiore, l'Under 21 e qualcuno in Under 20'.RICORDI MONDIALI - 'Nel 2006 avevo 5 anni, i ricordi non sono nitidissimi, ma con il tempo e grazie ai video ho recuperato tutto. Sono sensazioni indescrivibili, che un giorno spero di provare anch'io'.