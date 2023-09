Le parole dia Dazn:"Una partita importante, per tutte e due, più per noi che abbiamo iniziato in difficoltà anche se ci siamo ripresi contro il Napoli. Sarri? Difficile all'inizio, venivo dall'infortunio, dovevo recuperare e poi adattarmi agli schemi del mister. Ora mi sento bene, sono entrato bene nel gruppo. Spero oggi di esordire".