L'ex centrocampista della Juve, Nicolò Rovella, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel, dove ha parlato del suo ambientamento nella squadra biancoceleste, lanciando anche una frecciata indiretta nei confronti di Allegri.'Mi sono integrato bene con il gruppo, sento la fiducia del mister e dei compagni e cerco di ripagarla in ogni partita. Devo trovare più spazi per giocare. In allemento provo a migliorare su questo aspetto, ma in partita ci sono anche gli avversari, che stasera sono stati molto bravi. Champions League? Esordire dal 1′ è stato fantastico, prevale però il rammarico per la prestazione scadente. Spero di riscattarmi presto'.