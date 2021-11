Nicolòparla a La Gazzetta dello Sport. Ecco un estratto dell'intervista, oggi disponibile sul quotidiano."Sicuramente ho più esperienza qui in Under 21, avevo già giocato in altre nazionali giovanili ma qui è diverso, più partite fai più cresci. Se mi sento cresciuto? Da tutti punti di vista, ma c’è ancora tanto da fare. I compiti in attacco? È una cosa sui cui sto lavorando e che sto cercando di migliorare, anche a Genova, perché mi manca essere più incisivo davanti, con gol e assist. Ci devo lavorare"."Ancora a zero? Ha ragione, speriamo presto. La precisione sotto porta ancora non ce l’ho. Come si migliora? Allenandosi e cercando di essere più freddo quando capitano le occasioni. Più ti trovi davanti alla porta, più aumenta la freddezza"."È stato un grande giocatore quindi capisce le dinamiche di spogliatoio e di campo. Può fare bene al Genoa, lo spero"."Devo essere sincero, non ci penso. Quando uno viene chiamato da un club importante come la Juventus sicuramente è un onore, ma io penso solo al Genoa e a fare bene con il Genoa".